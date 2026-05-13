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13.05.2026 06:31:29
LECIP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LECIP hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 17,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LECIP 67,08 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 8,44 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 76,32 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 152,29 JPY je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,84 Prozent auf 23,90 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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