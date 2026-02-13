Leclanché-Aktie vor Abwärtsdruck? Gehaltszahlungen bleiben aus - Liquidität am Limit

Wie das Unternehmen am Freitag im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, sieht sich die Geschäftsführung aktuell mit erheblichen kurzfristigen Liquiditätsengpässen konfrontiert. Diese Engpässe haben bereits zu spürbaren Konsequenzen für den operativen Betrieb und die Belegschaft geführt.

Zahlungsverzögerungen belasten die Belegschaft

Die angespannte Kassenlage hat zur Folge, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen derzeit nicht fristgerecht nachkommen kann. Besonders brisant: Davon betroffen sind auch die Gehaltszahlungen für den Monat Januar, die bislang noch nicht vollständig geleistet wurden. Das Management räumte ein, dass die Verzögerungen eine unmittelbare Folge der fehlenden flüssigen Mittel sind.

Verhandlungen laufen

Hinter den Kulissen wird unter Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung befinden sich laut eigenen Angaben in intensiven Gesprächen, um kurzfristige Finanzierungsoptionen zu sichern. Dabei spielen vor allem die engen Beziehungen zu den wichtigsten Partnern des Unternehmens eine zentrale Rolle. Verschiedene Finanzierungsmodelle befinden sich bereits in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung, um den Fortbestand des Unternehmens und die Begleichung der offenen Forderungen zu gewährleisten.

Ungewissheit über den weiteren Zeitplan

Trotz der ernsten Lage zeigt sich die Führungsebene von Leclanché entschlossen, die Krise zu bewältigen. Man nehme die Situation sehr ernst und arbeite mit Priorität an einer nachhaltigen Lösung. Wann genau die Liquiditätslücke geschlossen werden kann und die ausstehenden Gehälter überwiesen werden, bleibt jedoch zunächst offen. Das Unternehmen kündigte an, den Markt und die Mitarbeiter umgehend zu informieren, sobald gesicherte Informationen über den Erfolg der Finanzierungsbemühungen vorliegen.

Redaktion finanzen.at