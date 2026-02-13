Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ad-hoc-Mitteilung 13.02.2026 07:28:08

Leclanché-Aktie vor Abwärtsdruck? Gehaltszahlungen bleiben aus - Liquidität am Limit

Leclanché-Aktie vor Abwärtsdruck? Gehaltszahlungen bleiben aus - Liquidität am Limit

Der Schweizer Energiespeicherspezialist Leclanché steckt in einer schwierigen finanziellen Phase.

Wie das Unternehmen am Freitag im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, sieht sich die Geschäftsführung aktuell mit erheblichen kurzfristigen Liquiditätsengpässen konfrontiert. Diese Engpässe haben bereits zu spürbaren Konsequenzen für den operativen Betrieb und die Belegschaft geführt.

Zahlungsverzögerungen belasten die Belegschaft

Die angespannte Kassenlage hat zur Folge, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen derzeit nicht fristgerecht nachkommen kann. Besonders brisant: Davon betroffen sind auch die Gehaltszahlungen für den Monat Januar, die bislang noch nicht vollständig geleistet wurden. Das Management räumte ein, dass die Verzögerungen eine unmittelbare Folge der fehlenden flüssigen Mittel sind.

Verhandlungen laufen

Hinter den Kulissen wird unter Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung befinden sich laut eigenen Angaben in intensiven Gesprächen, um kurzfristige Finanzierungsoptionen zu sichern. Dabei spielen vor allem die engen Beziehungen zu den wichtigsten Partnern des Unternehmens eine zentrale Rolle. Verschiedene Finanzierungsmodelle befinden sich bereits in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung, um den Fortbestand des Unternehmens und die Begleichung der offenen Forderungen zu gewährleisten.

Ungewissheit über den weiteren Zeitplan

Trotz der ernsten Lage zeigt sich die Führungsebene von Leclanché entschlossen, die Krise zu bewältigen. Man nehme die Situation sehr ernst und arbeite mit Priorität an einer nachhaltigen Lösung. Wann genau die Liquiditätslücke geschlossen werden kann und die ausstehenden Gehälter überwiesen werden, bleibt jedoch zunächst offen. Das Unternehmen kündigte an, den Markt und die Mitarbeiter umgehend zu informieren, sobald gesicherte Informationen über den Erfolg der Finanzierungsbemühungen vorliegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gerresheimer-Aktie höher: Gerresheimer stärkt Liquidität durch neue Refinanzierung
VW-Aktie kräftig im Plus: Cashflow und Liquidität übertreffen Erwartungen deutlich
Primär- und Sekundärmarkt im Vergleich - So entsteht ETF-Liquidität

Bildquelle: albertczyzewski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)

mehr Nachrichten

Analysen zu Leclanche (Leclanché SA)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Leclanche (Leclanché SA) 0,12 -16,72% Leclanche (Leclanché SA)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen