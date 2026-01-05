Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.01.2026 18:00:04

Leclanché nimmt nach Zwischenfall die Produktion der M3-Module wieder auf

Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges
Leclanché nimmt nach Zwischenfall die Produktion der M3-Module wieder auf

05.01.2026 / 18:00 CET/CEST

Leclanché nimmt nach Zwischenfall die Produktion der M3-Module wieder auf

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 5. Januar 2026 – Leclanché SA, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, gibt die Wiederaufnahme der Produktion von M3-Modulen in Yverdon-les-Bains nach dem Zwischenfall vom 26. November 2025 bekannt.

Nach einigen Wochen der Prüfung und Validierung wurden die Module vor den Weihnachtsferien erfolgreich im Testmodus produziert. Nach dieser Testphase wurde die Standardproduktion am Montag, dem 5. Januar 2026, unter angepassten Betriebsbedingungen wieder aufgenommen, bis die bei dem Zwischenfall beschädigten Anlagen vollständig ersetzt sind. Die angepassten Betriebsbedingungen berücksichtigen Offline-Qualitätstests, während die Inline-Teststation repariert wird. Keiner der Schritte des Montageprozesses wurde verändert oder beeinträchtigt, sodass wir die vollständige Produktkonformität und die volle Produktionskapazität bei den wichtigsten Montageschritten aufrechterhalten können.

Der Produktionsbetrieb wird während der gesamten Austauschphase fortgesetzt, wobei in den kommenden Wochen eine schrittweise Hochfahrphase geplant ist. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Modus nahezu die volle Produktionskapazität erreichen werden, und die volle Produktionskapazität wird voraussichtlich wiederhergestellt sein, sobald die neuen Anlagen installiert sind.

Die Lieferunterbrechungen für Kunden nach dem Vorfall waren minimal, und mit der Wiederaufnahme der Modulproduktion werden wir in der Lage sein, die Lieferung von Waren an unsere Kunden, einschließlich der Batteriepackmontage in Deutschland, aufrechtzuerhalten.

Pierre Blanc, Group CEO & CTIO von Leclanché, sagte: „Ich möchte unseren Ingenieurs-, EHS- und Produktionsteams für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Reaktionsfähigkeit sowie unseren Lieferanten für ihre wertvolle Unterstützung während der Bewertungs- und Wiederherstellungsphase aufrichtig danken. Ihre gemeinsamen Anstrengungen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Anlage sicher und rechtzeitig wieder in Betrieb genommen werden konnte.“

 Leclanché wird weiterhin aktuelle Informationen bereitstellen, sobald neue wesentliche Informationen verfügbar werden.

 

 

# # #

 

 Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

 

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

 

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:
Thierry Meyer
T: +41 (0) 79 785 35 81
E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland:
Christoph Miller
T: +49 (0) 711 947 670
E-Mail: leclanche@sympra.de

Ansprechpartner für Investoren:
Pierre Blanc
T: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leclanché SA
Av. des Sports 42
1400 Yverdon-les-Bains
Schweiz
Telefon: +41 (24) 424 65-00
Fax: +41 (24) 424 65-20
E-Mail: investors@leclanche.com
Internet: www.leclanche.com
ISIN: CH0110303119, CH0016271550
Valorennummer: A1CUUB, 812950
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2254868

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2254868  05.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)mehr Nachrichten

Analysen zu Leclanche (Leclanché SA)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Leclanche (Leclanché SA) 0,15 9,82% Leclanche (Leclanché SA)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen