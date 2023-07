LeddarTech und Ficosa intensivieren Zusammenarbeit zur Entwicklung eines innovativen intelligenten Parkassistenten

QUEBEC CITY, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein Unternehmen, das im Bereich der Software für die Automobilindustrie tätig ist, und patentierte, bahnbrechende Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware-Technologie für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Automatisiertes Fahren (AD) anbietet, freut sich die erfolgreiche Integration seiner fortschrittlichen LeddarVision™-Software mit dem hochmodernen Surround-View-Kamerasystem von Ficosa und anderen Sensoren wie Radar, IMU und GPS bekannt zu geben. Ficosa ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich der Erforschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von hochmodernen optischen, Sicherheits- und Effizienzlösungen für die Automobilbranche verschrieben hat.



Dieser bedeutende Meilenstein ist ein wichtiger Schritt nach vorn der im Dezember 2022 von Ficosa angekündigten strategischen Zusammenarbeit, um die LeddarVision-Software in die ADAS-Parksysteme von Ficosa zu integrieren. LeddarVision ist ein leistungsstarkes Softwarepaket für die Sensorfusion und Wahrnehmung, das hochpräzise 3D-Modelle der Fahrzeugumgebung bietet, die mithilfe von Rohdaten aus Sensorsystemen erstellt werden. Die Integration dieser Software mit der anerkannten Bildverarbeitungstechnologie von Ficosa schöpft das volle Potenzial der Software aus und ermöglicht die Entwicklung des intelligenten Parkassistenten von Ficosa für ADAS und AD.

In Verfolgung ihrer gemeinsamen Vision zur Konsolidierung des autonomen Fahrzeugs verstärken LeddarTech und Ficosa ihre strategische Partnerschaft für die Entwicklung eines wegweisenden intelligenten Einparkhilfesystems, das eine noch detailliertere und präzisere Wahrnehmung der Umgebung als bisher ermöglicht. Die Teams für die Hardware- und Softwaresystemarchitektur werden in Israel mit der Ausstattung eines Fahrzeugs für die gemeinsame Entwicklung und Demonstration der Wahrnehmungs- und Fahrfunktionen des intelligenten Parkassistenten beginnen. Anschließend werden zwei weitere Fahrzeuge in Europa in die Flotte aufgenommen, um die vollständige Software- und Hardware-Implementierung des intelligenten Parkassistenten zu demonstrieren.

"LeddarTech freut sich sehr über diese Zusammenarbeit und die erfolgreiche Integration unserer LeddarVision-Software mit der Bildverarbeitungstechnologie von Ficosa", kommentierte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. "Diese Partnerschaft ist durch unser Engagement geprägt, die Grenzen der Automobiltechnologie mit bahnbrechenden Lösungen, die die Sicherheit, Effizienz und das Fahrerlebnis verbessern, zu erweitern. Unser Team freut sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Ficosa", so Boulanger abschließend.

"Unser Bestreben bei Ficosa ist es, zur Schaffung einer sichereren, komfortableren und effizienteren Mobilität der Zukunft beizutragen", erklärte Josep Maria Forcadell, Chief Technology Officer bei Ficosa. "In diesem Sinne wird dieser innovative, intelligente automatische Parkassistent, der die Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungsfähigkeiten von LeddarTech mit dem Surround-View-Kamerasystem von Ficosa vereint, erhebliche positive Auswirkungen haben und eine noch detailliertere und genauere Wahrnehmung der Umgebung als bisher ermöglichen", so Forcadell abschließend.

Über Ficosa

Ficosa ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich der Erforschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von hochmodernen optischen, Sicherheits- und Effizienzlösungen für die Automobilindustrie verschrieben hat und durch sein Engagement für technologische Innovation, menschliche Werte und Energieeffizienz einen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona wurde 1949 gegründet. Es verfügt derzeit über mehr als 8.500 Beschäftigte und hat Produktions- und F&E-Zentren sowie Vertriebsbüros in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Das weltweit bekannte Kerngeschäft von Ficosa ist das Rückfahrsystem (Innen-/Seitenspiegel), das von den weltweit führenden Erstausrüstern (OEMs) geschätzt wird. www.ficosa.com

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende Softwarelösungen für die Wahrnehmung, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet moderne KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um hochpräzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kostengünstige Technologie ermöglicht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern eine effiziente Implementierung von ADAS-Lösungen für Kraftfahrzeuge und Geländewagen.

LeddarTech hat mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung hervorgebracht und besitzt mehr als 150 erteilte oder beantragte Patente zur Verbesserung von ADAS- und AD-Funktionen. Eine bessere Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com and on LinkedIn, Twitter, Facebook and YouTube.

