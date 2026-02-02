Ledyard Financial Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ledyard Financial Group präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ledyard Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 11,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 43,48 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,80 USD, nach 0,980 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 43,29 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ledyard Financial Group 54,86 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at