Ledyard Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Ledyard Financial Group lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ledyard Financial Group 0,390 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at