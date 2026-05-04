Ledyard Financial Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ledyard Financial Group gab am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at