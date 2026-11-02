Ledyard Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ledyard Financial Group hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,73 USD gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,34 Prozent auf 13,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at