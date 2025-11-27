Lee Enterprises B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lee Enterprises B hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lee Enterprises B -1,630 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lee Enterprises B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 139,1 Millionen USD im Vergleich zu 158,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 6,200 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lee Enterprises B -4,350 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 562,34 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 611,38 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at