Lee Enterprises B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lee Enterprises B hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Lee Enterprises B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 130,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 144,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at