27.11.2025 06:31:28
Lee Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lee Enterprises hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,690 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,28 Prozent auf 139,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,200 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -4,350 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 562,34 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 611,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
