Lee Enterprises Aktie
WKN: 858316 / ISIN: US5237681094
07.05.2026 15:19:28
Lee Enterprises Q2 Loss Narrows, Reaffirms FY26 Adj.EBITDA Guidance
(RTTNews) - Lee Enterprises, Inc. (LEE), an American media company, on Thursday reported a reduced net loss for the second quarter, with lower operating expenses cushioning the impact of declining revenue.
Quarterly loss shrank sharply to $2.23 million or $0.16 per share from $12.63 million or $2.07 per share last year.
Meanwhile, Adjusted EBITDA improved to $15.13 million from $7.77 million a year earlier
Total operating expenses came in at $114.43 million compared to $143.04 million in the previous year.
However, revenue declined to $121.96 million from $137.38 million a year ago.
Looking ahead to fiscal 2026, the company reaffirmed its Adjusted EBITDA guidance, projecting year-over-year growth in the mid-single digits.
On the Nasdaq, shares of Lee Enterprises closed Wednesday's regular trading 0.24 percent lower at $8.15
