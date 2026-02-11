Lee Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lee Enterprises hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lee Enterprises -2,800 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Lee Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 130,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,03 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at