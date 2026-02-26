Lee Feed Mill: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lee Feed Mill stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 THB ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Lee Feed Mill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 676,7 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 795,8 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,290 THB beziffert, während im Vorjahr 0,160 THB je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,93 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,83 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at