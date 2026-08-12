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12.08.2026 06:31:29
Lee Feed Mill: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lee Feed Mill hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 THB. Im Vorjahresviertel hatte Lee Feed Mill 0,090 THB je Aktie erwirtschaftet.
Lee Feed Mill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 593,5 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713,9 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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