Lee Feed Mill gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lee Feed Mill hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,10 THB gegenüber 0,060 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lee Feed Mill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 777,7 Millionen THB im Vergleich zu 687,1 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at