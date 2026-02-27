|
27.02.2026 06:31:29
Lee Feed Mill öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lee Feed Mill hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte Lee Feed Mill ebenfalls ein EPS von 0,050 THB je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,97 Prozent zurück. Hier wurden 676,7 Millionen THB gegenüber 795,8 Millionen THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,290 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 0,160 THB je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,93 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,83 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.