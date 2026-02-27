27.02.2026 06:31:29

Lee Feed Mill öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lee Feed Mill hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte Lee Feed Mill ebenfalls ein EPS von 0,050 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,97 Prozent zurück. Hier wurden 676,7 Millionen THB gegenüber 795,8 Millionen THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,290 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 0,160 THB je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,93 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,83 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

