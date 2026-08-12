Lee Feed Mill zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lee Feed Mill hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,86 Prozent auf 593,5 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Lee Feed Mill 713,9 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at