Lee Nee Softwares (Exports) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lee Nee Softwares (Exports) äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 27,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at