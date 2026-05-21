Lee Nee Softwares (Exports) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lee Nee Softwares (Exports) veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 37,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,060 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lee Nee Softwares (Exports) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 116,14 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 107,29 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at