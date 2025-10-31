Leedarson IoT Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Leedarson IoT Technology A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,63 Prozent auf 1,90 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at