Leedarson IoT Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leedarson IoT Technology A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Leedarson IoT Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,54 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at