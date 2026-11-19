Leef Brands hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,08 Prozent auf 11,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Leef Brands 11,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at