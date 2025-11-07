Leef Brands hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Leef Brands hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leef Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 9,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at