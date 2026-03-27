Leef Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Leef Brands hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,140 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Leef Brands ein EPS von -0,230 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 48,61 Millionen CAD – ein Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Leef Brands 39,04 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at