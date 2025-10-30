Leejam Sports Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Leejam Sports Company Registered hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,57 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Leejam Sports Company Registered 3,57 SAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 439,0 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at