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04.11.2026 06:31:28
Leejam Sports Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Leejam Sports Company Registered hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,37 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Leejam Sports Company Registered 1,57 SAR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,80 Prozent auf 451,0 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 438,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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