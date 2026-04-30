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30.04.2026 06:31:29
Leejam Sports Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Leejam Sports Company Registered hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,96 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 SAR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Leejam Sports Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 369,0 Millionen SAR im Vergleich zu 368,9 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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