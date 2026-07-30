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30.07.2026 06:31:29
Leejam Sports Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Leejam Sports Company Registered gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 SAR, nach 1,40 SAR im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 411,0 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 375,6 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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