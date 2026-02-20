Leejam Sports Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Leejam Sports Company Registered hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 431,0 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 408,4 Millionen SAR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,85 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,73 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 1,50 Milliarden SAR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,35 SAR sowie einem Umsatz in Höhe von 1,65 Milliarden SAR gerechnet.

