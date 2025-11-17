Leeku Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Leeku Industrial hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 17,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 179,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Leeku Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 131,27 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 14,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at