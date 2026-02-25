|
25.02.2026 06:31:29
Leeku Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Leeku Industrial präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 50,59 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -42,000 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 121,59 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,99 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 326,53 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 377,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 507,78 Milliarden KRW – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Leeku Industrial 472,29 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.