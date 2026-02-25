Leeku Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Leeku Industrial präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50,59 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -42,000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 121,59 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,99 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 326,53 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 377,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 507,78 Milliarden KRW – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Leeku Industrial 472,29 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

