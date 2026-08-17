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17.08.2026 06:31:29
Leeku Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Leeku Industrial hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 259,00 KRW, nach 168,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 190,75 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,00 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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