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18.11.2026 06:31:28
Leeku Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Leeku Industrial hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 406,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -17,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Leeku Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 177,42 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 35,16 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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