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18.05.2026 06:31:29
Leeku Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Leeku Industrial hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 437,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 125,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 151,61 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Leeku Industrial 128,93 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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