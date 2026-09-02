Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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02.09.2026 10:33:08
"Leerlaufen von Werken": Bericht: VW-Vorstand beschließt Aus für vier deutsche Standorte
Die VW-Konzernspitze treibt den Sparkurs bei dem taumelnden Autoriesen weiter voran. Nun beschließt der Vorstand einem Bericht zufolge das Aus für gleich vier Standorte in Deutschland. Die Produktion könnte dort bereits in wenigen Jahren auslaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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