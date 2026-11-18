DOW JONES--Die Deutz-Aktie ist am Mittwoch unter Druck geraten. Hintergrund sind Vorwürfe des US-Leerverkäufers Ningi Research, der die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) durch Deutz für 1,6 Milliarden Euro kritisiert. Ningi sieht die Übernahme als überteuert und für Deutz-Aktionäre nachteilig an, und wirft dem Management vor, nicht alle Informationen offengelegt zu haben. Die Deutz-Aktie verliert gegen Mittag 13 Prozent.

Deutz prüft die Vorwürfe derzeit. Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen war auf Anfrage zunächst nicht zu bekommen.

Deutz hat die Übernahme von FFG jüngst abgeschlossen. Bezahlt wurde die Übernahme zum Teil durch neue Aktien . Die bisherigen Familieneigentümer der FFG sind dadurch mit bis zu 29,9 Prozent neue Ankeraktionäre von Deutz geworden.

Ningi Research kritisiert, dass für die Bewertung der FFG den Aktionären weder geprüfte Finanzzahlen noch Geschäftsberichte vorgelegt worden seien.

Zudem sei den Aktionären nie offengelegt worden, dass die FFG-Tochter FFG Industries GmbH - ein zentraler Wachstumstreiber - zu 45 Prozent dem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten Maksym Yefimov gehört. Ningi zufolge hat dieser für seinen Anteil keine Gegenleistung erbracht. Zudem könne Yefimov Gewinnausschüttungen und wichtige Managemententscheidungen blockieren. Zwei der vier Geschäftsführer stünden auf seiner Seite.

(Mitarbeit: Steffen Gosenheimer)

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November 18, 2026 07:37 ET (12:37 GMT)