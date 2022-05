LEG-Aktie mit Gewinnen: LEG Immobilien steigert Ergebnis im Auftaktquartal

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern, der im MDAX notiert ist. Der Wohnimmobilienkonzern LEG plant weiterhin einen operativen Gewinn vor laufenden Zinsen und Steuern, FFO I, in der Spanne 475 bis 490 Millionen Euro.

Im Zeitraum Januar bis März stieg der FFO I - der operative Gewinn vor laufenden Zinsen und Steuern - auf 121,4 Millionen Euro von 104,1 Millionen ein Jahr zuvor. Je Aktie betrug der FFO I 1,67 Euro nach 1,44. In der Immobilienbranche ist der FFO die wichtigste Kenngröße - aus ihm speist sich die Dividende. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg auf 147,2 Millionen Euro von 126,0 Millionen. Die Nettokaltmiete stieg auf 197,5 Millionen Euro von 168,4 Millionen.

Papiere von LEG Immobilien ziehen am Mittwoch via XETRA zeitweise um 4,99 Prozent auf 99,38 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)