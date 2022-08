LEG-Aktie tiefer: LEG kauft keine weiteren BCP-Aktien von Adler

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde auf Grundlage eines Beschlusses des Vorstandes der LEG Immobilien beschlossen, kein öffentliches Erwerbsangebot für die BCP-Aktien abzugeben.

Der MDAX-Konzern werde damit das mit der Adler Real Estate AG abgeschlossene Tender Commitment vom 1. Dezember 2021 mit der Verpflichtung zur Einlieferung von 63,0 Prozent der Anteile an der BCP für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots der LEG für BCP endgültig nicht in Anspruch nehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im XETRA-Handel verliert die LEG-Aktie zeitweise 0,59 Prozent auf 87,34 Euro.

Dow Jones Newswires