LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Starke Bilanz 21.10.2026 06:39:00

LEG Immobilien-Aktie: Grand City Properties erwirbt ein Fünftel der Anteile

LEG Immobilien-Aktie: Grand City Properties erwirbt ein Fünftel der Anteile

Grand City Properties hat sich mit gut 20 Prozent an der LEG Immobilien SE beteiligt.

Wie das Unternehmen mitteilte, kann der Anteil auf bis zu 29,9 Prozent der LEG-Aktien erhöht werden. Grand City könne die Beteiligung kurzfristig auch deutlich reduzieren oder die Investition jederzeit ganz oder teilweise verkaufen, je nach den Marktbedingungen. Das Unternehmen nutze die "starke Bilanz" zur Finanzierung der "wertsteigernden Investition", von der ein starkes FFO-Wachstum erwartet werde.

Grand City Properties nutze eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in ein Unternehmen mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio und einer stabilen Dividendenpolitik, so CEO Refael Zamir laut Mitteilung. Diese Investition stelle eine bessere Gelegenheit zu einer stärkeren Wirtschaftlichkeit dar als derzeitige vergleichbare direkte Immobilienakquisitionen.

DOW JONES

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Bildquelle: LEG Immobilien

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14.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Grand City Properties S.A. 6,79 0,00% Grand City Properties S.A.
LEG Immobilien 48,08 -0,21% LEG Immobilien

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