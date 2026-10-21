LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Starke Bilanz
|
21.10.2026 06:39:00
LEG Immobilien-Aktie: Grand City Properties erwirbt ein Fünftel der Anteile
Wie das Unternehmen mitteilte, kann der Anteil auf bis zu 29,9 Prozent der LEG-Aktien erhöht werden. Grand City könne die Beteiligung kurzfristig auch deutlich reduzieren oder die Investition jederzeit ganz oder teilweise verkaufen, je nach den Marktbedingungen. Das Unternehmen nutze die "starke Bilanz" zur Finanzierung der "wertsteigernden Investition", von der ein starkes FFO-Wachstum erwartet werde.
Grand City Properties nutze eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in ein Unternehmen mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio und einer stabilen Dividendenpolitik, so CEO Refael Zamir laut Mitteilung. Diese Investition stelle eine bessere Gelegenheit zu einer stärkeren Wirtschaftlichkeit dar als derzeitige vergleichbare direkte Immobilienakquisitionen.
DOW JONES
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