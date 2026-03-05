LEG Immobilien Aktie

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

Integration stützt 05.03.2026 16:09:00

LEG Immobilien-Aktie in Rot: Dividende klettert - Mehr Wachstum In Aussicht gestellt

LEG Immobilien hat im vergangenen Jahr den operativen Gewinn deutlich gesteigert.

Der im MDAX notierte Immobilienkonzern profitierte dabei von der Integration der übernommenen Brack Capital Properties (BCP), dem Mietwachstum und dem Anstieg bei Zusatzdienstleistungen. LEG bestätigte seinen im November veröffentlichten Ausblick für 2026, der ein weiteres Gewinnwachstum vorsieht. Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre eine Dividende von 2,92 Euro erhalten nach 2,70 Euro im Vorjahr.

Damit schüttet LEG den bereinigten operativen Gewinn FFO komplett als Dividende aus. Die Kennzahl legte um 10 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu bzw auf 2,92 Euro je Aktie. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit einem bereinigten FFO (AFFO) von 222 Millionen Euro gerechnet.

Die Nettokaltmiete legte um 7,0 Prozent auf 920 Millionen Euro zu.

Für das laufende Jahr stellt LEG einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro in Aussicht. Das Mietwachstum sieht der Konzern bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Der Analystenkonsens steht bei einem bereinigten FFO von 232 Millionen Euro bzw von 3,08 Euro je Aktie.

Die Aktie von LEG Immobilien zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent tiefer bei 65,30 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: LEG Immobilien

05.03.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

LEG Immobilien 65,60 0,08% LEG Immobilien

