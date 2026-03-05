LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Integration stützt
|
05.03.2026 16:09:00
LEG Immobilien-Aktie in Rot: Dividende klettert - Mehr Wachstum In Aussicht gestellt
Damit schüttet LEG den bereinigten operativen Gewinn FFO komplett als Dividende aus. Die Kennzahl legte um 10 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu bzw auf 2,92 Euro je Aktie. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit einem bereinigten FFO (AFFO) von 222 Millionen Euro gerechnet.
Die Nettokaltmiete legte um 7,0 Prozent auf 920 Millionen Euro zu.
Für das laufende Jahr stellt LEG einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro in Aussicht. Das Mietwachstum sieht der Konzern bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Der Analystenkonsens steht bei einem bereinigten FFO von 232 Millionen Euro bzw von 3,08 Euro je Aktie.
Die Aktie von LEG Immobilien zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent tiefer bei 65,30 Euro.
DOW JONES
