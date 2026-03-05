LEG Immobilien-Aktie in Rot: Dividende klettert - Mehr Wachstum In Aussicht gestellt

LEG Immobilien hat im vergangenen Jahr den operativen Gewinn deutlich gesteigert.

Der im MDAX notierte Immobilienkonzern profitierte dabei von der Integration der übernommenen Brack Capital Properties (BCP), dem Mietwachstum und dem Anstieg bei Zusatzdienstleistungen. LEG bestätigte seinen im November veröffentlichten Ausblick für 2026, der ein weiteres Gewinnwachstum vorsieht. Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre eine Dividende von 2,92 Euro erhalten nach 2,70 Euro im Vorjahr.

Damit schüttet LEG den bereinigten operativen Gewinn FFO komplett als Dividende aus. Die Kennzahl legte um 10 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu bzw auf 2,92 Euro je Aktie. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit einem bereinigten FFO (AFFO) von 222 Millionen Euro gerechnet.

Die Nettokaltmiete legte um 7,0 Prozent auf 920 Millionen Euro zu.

Für das laufende Jahr stellt LEG einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro in Aussicht. Das Mietwachstum sieht der Konzern bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Der Analystenkonsens steht bei einem bereinigten FFO von 232 Millionen Euro bzw von 3,08 Euro je Aktie.

Die Aktie von LEG Immobilien zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent tiefer bei 65,30 Euro.

DOW JONES