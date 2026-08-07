LEG Immobilien hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LEG Immobilien äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 398,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 389,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at