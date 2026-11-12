LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
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12.11.2026 07:32:31
LEG Immobilien: LTV von 45% im Jahr 2026 nicht mehr erreichbar
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--LEG Immobilien hat das Ziel von 45 Prozent beim viel beachteten Verschuldungsgrad LTV für das laufende Jahr kassiert. Wie der Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, ist "ein LTV von rund 45 Prozent im Jahr 2026 nicht mehr erreichbar". Als Gründe führte LEG die im zweiten Halbjahr erwartete Abwertung des Immobilienportfolios sowie das im abgelaufenen dritten Quartal geringer als erwartete Verkaufsvolumen. Das marktbedingt "weiterhin schwierige Transaktionsumfeld" verzögere Abschlüsse und Portfolioübertragungen.
Per Ende September betrug die Nettoverschuldung in Relation zum Immobilienvermögen (Loan to Value/LTV) 46,5 Prozent (Ende September 2025: 48,3 Prozent). Sie lag den Angaben zufolge auch infolge der Dividendenausschüttung im dritten Quartal höher als Ende Juni.
Ein LTV von 45 Prozent bleibe "die klare Ambition der LEG, die das Unternehmen im kommenden Jahr konsequent weiterverfolgt", so der MDAX-Konzern. 2025 betrug der LTV 46,8 Prozent.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)
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