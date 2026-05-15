LEG Immobilien präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LEG Immobilien hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte LEG Immobilien 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 409,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 361,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at