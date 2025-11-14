LEG Immobilien: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LEG Immobilien äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 405,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 359,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at