LEG Immobilien steigert Gewinn im dritten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--LEG hat im dritten Quartal operativ und unter dem Strich mehr verdient und dabei von höheren Nettokaltmieten sowie einem höheren Gewinnbeitrag aus Vermietung und Verpachtung profitiert.

Im Dreimonatszeitraum Juni bis September erwirtschaftete der MDAX-Konzern einen FFO I von 132,9 Millionen Euro nach 116 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug er 1,79 nach 1,59 Euro und übertraf damit die Konsensschätzung. Der FFO ist in der Immobilienbranche so etwas wie der operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern. Aus ihm speist sich die Dividende.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) betrug 162,2 Millionen Euro nach 139 Millionen.

Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 127,3 Millionen Euro - eine deutliche Steigerung von den 77 Millionen Euro im Vorjahr und ebenfalls besser als die Konsensschätzung. Je Aktie betrug der Gewinn 1,64 Euro nach 1,01 Euro. Die Nettokaltmiete legte zu auf 200,4 Millionen Euro von 171 Millionen.

Bei den Zielen für das Gesamtjahr hatte der Düsseldorfer Wohnimmobilien-Konzern bereits am Mittwochabend die bisherige Prognose 2022 für den operativen Gewinn FFO I - die wichtigste Zielgröße in der Immobilienbranche - am oberen Ende gekappt und die Investitionen in den Wohnungsbestand reduziert. Grund sind die veränderten Marktbedingungen, die mit steigenden Zinsen für Wohnimmobilienunternehmen die Refinanzierungen deutlich verteuern, so dass an anderer Stelle gespart werden muss, um dieselbe Rentabilität zu erwirtschaften.

Künftig wird der bereinigte FFO (AFFO) die relevante Steuerungsgröße sein, der den FFO I ersetzen soll. Der AFFO ist laut Mitteilung der um aktivierte Investitionen bereinigte FFO I.

