LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
12.11.2025 07:22:41
LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet. Dabei profitierte der Düsseldorfer Immobilienkonzern unter anderem von der Integration eines Zukaufs, Mietwachstum sowie "starkem Wachstum der Zusatzservices".
Im Zeitraum Januar bis September steigerte LEG Immobilien die Nettokaltmiete um knapp 7 Prozent auf rund 688 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn FFO (AFFO) stieg im Zeitraum um gut 19 Prozent auf 181,3 Millionen Euro, je Aktie betrug er 2,42 Euro nach 2,05. Der AFFO ist der um Investitionen bereinigte operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern FFO, ein wichtiger Wert in der Immobilienbranche.
Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg ebenfalls, um 11 Prozent auf 545 Millionen.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2025 01:22 ET (06:22 GMT)
