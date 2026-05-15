LEG Immobilien zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LEG Immobilien hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

LEG Immobilien hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,26 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat LEG Immobilien 349,6 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 343,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at