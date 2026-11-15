Legacy Holdings Aktie

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WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067

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15.11.2026 03:51:56

Legacy Education: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Legacy Education (NYSEMKT:LGCY) announced revenue of $20 million. Long-term investors must evaluate whether upfront campus investments will build durable earning power. Three key takeaways from management explain the underlying business trajectory.

Management increased spending on faculty, facilities, and program development ahead of student arrivals to expand instructional capacity across campuses like Wildomar, a California facility location. While these front-loaded costs trimmed operating margins in the quarter, leadership expects to spread the expenses across larger student cohorts over time.

Management raised admissions criteria for vocational nursing, a practical nursing diploma program, to ensure applicants possess the required academic background. Although the higher standard reduced initial new student starts, or program enrollments, it lowered student attrition and raised licensing pass rates.

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