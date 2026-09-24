Legacy Reserves Aktie
WKN DE: A2N6GQ / ISIN: US5247061089
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24.09.2026 22:07:42
Legacy Education Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Legacy Education Inc. (LGCY) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.880 million, or $0.13 per share. This compares with $1.226 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.0% to $20.101 million from $17.950 million last year.
Legacy Education Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.880 Mln. vs. $1.226 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.09 last year. -Revenue: $20.101 Mln vs. $17.950 Mln last year.
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